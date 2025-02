Vicenzatoday.it - Auto avvolta dalle fiamme, salvo il conducente

Leggi su Vicenzatoday.it

Domenica mattina, poco dopo le 5, i vigili del fuoco, sono intervenuti in via Guglielmo Marconi, a Tezze sul Brenta, per l’incendio di un’.La squadra dei vigili del fuoco arrivata da Bassano del Grappa con un’pompa ha spento ledella Volkswagen Golf, completamente