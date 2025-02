Quotidiano.net - Attacco missilistico a Poltava: 12 morti, tra cui due bambini

Il bilancio delle vittime dell'lanciato ieri dalle forze russe suè salito a 12, tra cui due. Lo riferisce Ukrinform citando il Servizio di emergenza statale (Ses). In totale, 17 persone sono rimaste ferite, tra cui quattrodi tre mesi, due anni, otto anni e dodici anni; 22 persone sono state tratte in salvo dai soccorritori. Psicologi del Ses e della polizia nazionale hanno assistito 194 persone, tra cui 11. "Un condominio è stato distrutto dal primo al quinto ed è scoppiato un incendio. Sono stati danneggiati anche edifici e 12 auto nelle vicinanze. Le operazioni di soccorso proseguono", ha riferito il Ses. La scorsa notte una donna di 72 anni è morta per un colpo d'artiglieria russo che ha colpito il palazzo residenziale dove viveva nel quartiere di Dniprovsky, a Kherson, nel sud dell'Ucraina, dove c'è stato anche un ferito.