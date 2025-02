Sport.quotidiano.net - Attacchi scatenati. Settempeda-Vigor, pareggio a suon di gol

Montecosaro 3: Pettinari, Palazzetti, D’Angelo, Staffolani A. (18’ st Sfrappini), Montanari, Perez, Rango, Massini, Quadrini, Cappelletti, Salvatelli (18’ st Pariani). All. Ciattaglia.MONTECOSARO: Renzi, Rossini, Pepi, Tidei, Marcantoni D. (32’ st Mancini), Cicconofri (18’ st Beruschi), Lopez (28’ st Consoli), Tulli, Guermandi, Compagnucci (38’ st Natali), Marcantoni L. (46’ st Baiocco) All. Pierantoni. Arbitro: Paoletti di Fermo. Reti: 19’ aut. Salvatelli, 25’ Massini, 36’ Tulli, 44’ Cappelletti, 6’ st Guermandi (rig), 34’ st Rango. Note: gara giocata a porte chiuse per la squalifica del Comunale "Soverchia". Ammoniti Perez, Sfrappini, Pepi e Cicconofri; angoli: 4-4. Gli ospiti vanno tre volte in vantaggio, ma lariesce sempre a recuperare e nel finale crea pure l’occasione per vincere il match con l’argentino Pariani.