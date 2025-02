Lettera43.it - Attacchi aerei di Israele in Cisgiordania: «Uccisi numerosi terroristi»

L’Idf ha annunciato di aver condotto trein, che avevano come obiettivo «tre celluleche nelle aree di Jenin e Qabatiya». Le forze israeliane hanno reso noto di aver ucciso nella seconda località Saleh Zakarneh e Abed al-Hadi Kamil, «precedentemente detenuti per aver pianificato attivitàche e rilasciati come parte dell’accordo di cessate il fuoco del novembre 2023». A Jenin, invece, un aereo «ha colpito due celluleche armate nel giro di poche ore». IDF airstrike eliminated 3 terrorists overnight in Qabatiya, near the West Bank’s Jenin, as it was on its way to perpetrate a terrorist attack pic.twitter.com/kQgytreSrq— i24NEWS English (@i24NEWSEN) February 2, 2025Articolo completo:diin: «» dal blog Lettera43