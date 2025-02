Liberoquotidiano.it - "Attacca, attacca, attacca": lo sconcertante monologo di Gramellini contro Meloni | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Massimoa In Altre Parole, il talk show del sabato sera in onda su La 7, mette nel mirino apertamente la premier Giorgia. E lo fa a modo suo, partendo da molto lontano.infatti va all'attacco citando il film sul giovane Trump, The Apprentice, in cui viene svelato il mentore del tycoon, l'avvocato Roy Cohn che gli avrebbe insegnato tre regole fondamentali per essere un vincente nella vita: "La prima regola è. E Giorgial'ha messa in pratica quando in un, prima che la notizia fosse di dominio pubblico, ha fatto sapere agli italiani di essere iscritta nel registro degli indagati". Insomma,non avrebbe dovuto comunicare nulla secondoe starsene in silenzio? Ma tant'è. "Poi c'è la regola numero due, non ammettere niente e nega tutto.