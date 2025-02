Oasport.it - ATP Rotterdam 2025, Andrea Vavassori e Mattia Bellucci accedono al tabellone principale

Ci saranno altri due italiani al via deldegli ABN AMRO Opendi tennis, torneo di categoria ATP 500, che si disputerà a, nei Paesi Bassi:superano il secondo e decisivo turno delle qualificazioni edal main draw.regola il transalpino Geoffrey Blancaneaux con il punteggio di 6-3 6-4, maturato in un’ora e 25 minuti di gioco. All’azzurro basta un break per set per vincere l’incontro: nella prima frazionemanca due break point nel terzo game, ma nel quinto arriva lo strappo a 15 che fa da preludio al 6-3 in 39?, mentre nella seconda partita l’azzurro toglie il servizio all’avversario in apertura e poi controlla senza patemi fino al 6-4 in 46?., testa di serie numero 3 delle qualificazioni, liquida la wild card neerlandese Gijs Brouwer, numero 8 del seeding cadetto, con un duplice 6-1 in appena 49 minuti.