ATP Dallas, il detentore del titolo Tommy Paul e Taylor Fritz guidano l'assalto degli americani al torneo texano

Superata di slancio la boa del primo slam stagionale, il circuito ATP entra definitivamente nel percorso di avvicinamento allo Swing americano di marzo. L’ ATP 500 diinaugura la stagione dei tornei sul cemento statunitense presentando un seeding nel quale è presente il trionfatore della scorsa annata, pronto a giocarsi le sue carte per provare a centrare il bis. Titolare della prima testa di serie è, finalistaUS Open e delle Atp Finals nel 2024. Lo statunitense ha assorbito la delusione per l’eliminazione subita nel terzo turno di Melbourne ad opera di Gael Monfils e ora riparte con la voglia di essere nuovamente protagonista per confermarsi nelle prime posizioni della classifica.La voglia di riscattare il deludente primo Slam stagionale anima anche Casper Ruud.