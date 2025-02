Ilrestodelcarlino.it - Atletica Un oro, un argento e un pianto

Un oro, une. un. Iniziano così i campionati italiani indoor di categoria junior e promesse d’leggera che si chiudono oggi ad Ancona con un’ulteriore possibilità questa volta di sorriso. Alessandro Casoni (Corradini Rubiera) allenato da Emilio Benati, vince i 1.500 metri juniores in 3’56’’63, mentre Vivian Osagie, la pesista under 23 (Self Montanari e Gruzza), ottiene l’con m. 14,05. Chi si dispera è invece il novellarese Lorenzo Blundetto, l’astista di scuola Guastalla-Reggiolo tesserato per la Fratellanza Modena. Entra in gara a m.4,62 (lui che comunque solo domenica aveva saltato 4,90) e infila tre nulli che lo relegano all’ultimo posto. Premesso che a 4,72 c’era il bronzo, Blundetto può ritenersi in buona compagnia, visto che tre nulli all’entrata li commisero anche la Isinbayeva ai mondiali, Gibilisco e soprattutto Bubka alle olimpiadi.