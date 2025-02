Oasport.it - Atletica, Jacobs sfida Lyles e Bromell nei 60 al debutto stagionale indoor. Cast stellare a Boston

Leggi su Oasport.it

Il percorso di preparazione verso i due grandi eventi della stagione al coperto entra nel vivo quest’oggi acon la terza tappa di livello gold del WorldTour 2025 dileggera. In Massachusetts è atteso uninternazionale di alto livello per un appuntamento che dovrebbe garantire uno spettacolo degno di nota soprattutto in alcune distanze.Uno dei due azzurri iscritti al meeting statunitense è il Campione Olimpico di Tokyo 2021 Marcell, che comincia ufficialmente il suo 2025 agonistico mettendosi alla prova nei 60 metri contro avversari di prima fascia mondiale come l’oro iridato e olimpico dei 100 Noah, il britannico Zharnel Hughes e l’americano Trayvondovrà affrontare un doppio turno nella serata italiana, con batteria e poi l’eventuale finale meno di due ore più tardi.