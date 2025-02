Atletica Campionati Italiani Juniores e Promesse | nuovo primato personale per Saraceni brillano anche Orlando e Giliberto

Leggi su Sportface.it

Seconda e ultima giornata di gare dei, in scena al PalaCasali di Ancona, con diversi spunti interessanti per i giovani talenti. In una giornata che ha esaltato ancora una volta la stella di Elisa Valensin, a prendersi la scena èErika, che migliora il proprionel salto triplo nella categoria. La portacolori di Braccoconferma il tricolore dello scorso anno e lo fa migliorando il proprio, aggiungendo tre centimetri per atterrare a 13,51 metri. A conferma della crescita e della costanza, questa misura arriva al secondo tentativo di una serie che la vede due volte ampiamente sopra i 13,20 metri., bronzo mondiale U20, precede Raffaella Tsimi Atana (12,72) e Sarah Bernardinello (12,64).