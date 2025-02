Oasport.it - Atletica, Bruni e Molinarolo superano 4.60. Zenoni prova il miglio, Weir sopra i 20

Leggi su Oasport.it

Tanti italiani hanno gareggiato a Val-de-Reuil (Francia), dove è andata in scena una tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Robertaharato di quattro centimetri il proprio stagionale, superando 4.60 metri al primo tentativo e chiudendo al secondo posto la gara di salto con l’asta alle spalle della neozelandese Imogen Ayris (4.67). Elisaha valicato 4.60 al terzo assalto e ha così concluso in terza posizione.Giada Carmassi ha avvicinato il primato personale sui 60 ostacoli (8.00), prima con 8.01 in batteria e poi con 8.02 nella finale chiusa in terza posizione alle spalle della francese Laeticia Bapte (7.87) e della polacca Pia Skrzyszowska (7.91). Martaè tornata in gara dopo aver firmato il record italiano dei 1500 metri (4:03.