Romadailynews.it - Atleti cinesi sperano di scaldarsi ai Giochi asiatici invernali per le Olimpiadi invernali 2026

I noni, come prima competizione internazionale multidisciplinare di sportdella Cina dopo ledi Pechino 2022, offrono una preziosa piattaforma ai miglioriper prepararsi in vista delledi Milano-Cortina. “Molti eventi delledi Milano-Cortinasaranno presenti nei noni, quindi questiserviranno come importante evento di test per le”, ha detto Li Jing, vice direttore dell’Amministrazione generale dello sport della Cina. “Abbiamo fatto aggiustamenti mirati alla nostra preparazioneca e alle procedure di gara, sforzandoci di gettare una solida base per le.Inoltre, speriamo di offrire una performance soddisfacente alla gente di tutto il Paese durante la Festa di primavera”, ha aggiunto Li.