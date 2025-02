Ecodibergamo.it - Atalanta, sette assenti contro il Bologna in Coppa Italia: Toloi o de Roon in difesa

CALCIO. Emergenza infortuni in vista dei quartii rossoblù, martedì 4 febbraio al Gewiss alle 21. Gasp dovrebbe confermare il 3-4-1-2 con possibile inserimento di Pasalic in mediana. Prima chiamata per Maldini.