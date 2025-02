Sport.quotidiano.net - Atalanta, Maldini pronto a esplodere con Gasperini: avrà subito spazio al posto di Lookman

Da un talento all’altro. Fuori Nicolò Zaniolo, da sabato alla Fiorentina, dopo aver raccolto appena 23 presenze con 3 gol e 3 assist in soli 563 minuti, senza quasi mai impattare tranne in una manciata di occasioni, dentro l’emergente Daniel. Che sabato ha svolto il suo primo allenamento in nerazzurro e domani sera contro il Bologna sarà tra i convocati. Da un giocatore esperto a livello internazionale e più muscolare, come Zaniolo, ad un giocatore più tecnico e dinamico come il terzo azzurro della dinastia dei, prelevato per 13 milioni dal Monza, in un’operazione da valutare non nel breve ma nel medio periodo. Talento ancora da forgiare, con un potenziale sicuramente in gran parte da esprimere: soltanto 10 gol finora in Serie A in 71 presenze tra Milan, Empoli, Spezia e Monza, dove nell’ultimo anno solare è esploso con 7 reti.