Scuolalink.it - Assunzioni docenti idonei: Bruxelles apre al confronto, Pittoni dice si al doppio canale di reclutamento

Il dibattito sulledeinei concorsi pubblici si intensifica, con segnali di apertura provenienti dall’Unione Europea. La questione riguarda in particolare i partecipanti al concorso Pnrr 2023, che chiedono di essere inseriti nelle graduatorie di merito per ottenere un posto a tempo indeterminato. Ial Concorso PNRR 1 chiedono all’UE una modifica al sistema diNonostante l’avvio imminente della seconda fase del concorso Pnrr2, fissata per febbraio, molti insegnanti continuano a sollecitare una modifica delle regole di. Da, la Presidenza dell’UE ha risposto ad una richiesta sollevata da un docente precario, chiarendo che la Commissione europea non ha competenza per imporre all’Italia il tipo di contratti da stipulare con gli insegnanti.