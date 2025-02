Quifinanza.it - Assegno sociale rivisto per i pensionati con pochi contributi, importo in aumento nel 2025

Aumentano ufficialmente gli assegni erogati dall’Inps nel. Dopo l’analisi di oltre 20 milioni di prestazioni previdenziali e assistenziali, l’Istituto ha comunicato di aver concluso le attività di rivalutazione degli importi, pubblicando le tabelle con gli adeguamenti all’inflazione. Si tratta di piccoli incrementi sui trattamenti pensionistici, riguardanti anche l’, il sostegno economico garantito dallo Stato anche a chi ha i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia, ma non i 20 anni dio, per ivi puri, che non riescono a raggiungere l’minimo.Anche per questa misura è scattata dall’1 gennaiola perequazione, il meccanismo che determina annualmente la rivalutazione delle prestazioni dell’Inps al tasso di inflazione, come adeguamento al maggiore costo della vita e allo scopo di tutelare il loro potere di acquisto impoverito dal caro vita.