Assegno sociale INPS 2025: ecco gli aumenti e le nuove soglie di reddito

Nel, gli importi dell’subiscono un incremento grazie al meccanismo di rivalutazione automatica applicato dall’. L’adeguamento è stato determinato dall’indice di inflazione calcolato per il 2024, con l’obiettivo di mantenere il potere d’acquisto delle prestazioni assistenziali e previdenziali. L’ha pubblicato letabelle di rivalutazione, confermando che l’, destinato ai pensionati con pochi contributi, passa da 534,41 euro del 2024 a 538,69 euro al mese nel, per un totale di 13 mensilità. Questo incremento, sebbene contenuto, rappresenta un aiuto importante per chi ha unbasso e non può accedere alla pensione di vecchiaia per mancanza del requisito contributivo. Rivalutazione delle pensioni: le fasce di aumento L’adeguamento al costo della vita ha interessato non solo l’, ma anche le pensioni erogate dall’