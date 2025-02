Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows, la nuova polemica del “woke” riguarda Yaya, una lottatrice di sumo

non trova pace e continua a far discutere gli appassionati per presunte discrepanze storiche. L’ultima, unadipresentata in uno dei recenti video di gameplay.La sua presenza nel Giappone del 1579 è stata messa in discussione da diversi utenti, che sottolineano come ilfemminile abbia avuto origine solo nel periodo Edo (1603) e fosse per lo più legato a spettacoli nei bordelli. Inoltre, la tradizione delha sempre proibito alle donne di salire sul ring, divieto che persiste ancora oggi.Su X infatti gli utenti @kabrutusrambo e @PermaBanned hanno espresso forti critiche, accusando Ubisoft di ignorare la cultura giapponese e di introdurre elementi storicamente inaccurati per adattarsi a tendenze moderne. Anche il nome dell’abilità di, “Rikishi”, che significa “uomo forte”, è stato oggetto di contestazioni per la sua inadeguatezza nel descrivere unadi