Assalto al treno dei tifosi del Venezia la polizia arresta 8 ultras dell’Udinese

(Adnkronos) – Ottosono tatiti per l’aldeini, avvenuto ieri sera a Basiliano dopo la partita Udinese-. I primi accertamenti hanno consentito di procedere all’arresto in flagranza di reato di 8 persone di cui cinque austriaci, un bosniaco, residenti in Austria e un albanese ed un italiano residenti a Udine e la denuncia a piede libero di un italiano.In seguito agli scontri, due persone sono state trasportate dalle ambulanze all’Ospedale di Udine in ospedale per lesioni, mentre altre hanno rifiutato le cure mediche dopo l’aldeini. Nell’intervento di contenimento sono rimasti feriti anche tre operatori delladi Stato. “Comunque, grazie al tempestivo intervento delle Forze disono state evitate peggiori conseguenze dell’dei supporter bianconeri aini”, fa sapere la