Liberoquotidiano.it - Assalto al treno dei tifosi del Venezia: il video choc, arresti e agenti feriti | Guarda

Una cinquantina di ultras dell'Udinese, spalleggiati da numerosi supporter del Salisburgo con cui sono gemellati, hanno assaltato un treno diretto a Venezia che riportava a casa i circa 1200 tifosi della formazione lagunare. È accaduto alla stazione di Basiliano, in provincia di Udine, dopo la fine della partita disputata al Bluenergy Stadium. Sono stati attimi di tensione, con fumogeni, pietre e cinghiate contro i tifoni veneti. Sei persone sono rimaste ferite, dure gravemente sono state trasportate in ospedale. Fermati otto ultras dell'Udinese, tra cui sei austriaci del Salisburgo. Secondo una ricostruzione della Polizia di Stato un gruppo di circa 50 persone, friulani ed austriaci tutti sostenitori dell'Udinese in buona parte con il volto coperto, si è diretto presso la Stazione di Basiliano prima del transito del treno, che trasportava i tifosi del Venezia, e hanno occupato i binari e la massicciata ferroviaria accendendo torce e fumogeni rendendo necessario l'arresto del treno ed impedendo quindi al convoglio di proseguire.