Ilrestodelcarlino.it - "Asili, cento posti in più". Ma 250 bimbi in meno

, mai più senza. Nessun bimbo, a Pesaro, resterà fuori dalla porta di un nido. "Confermo: aumenteremo, nel giro di due anni, la disponibilità nei nidi 0-3 anni per un centinaio di- osserva l’assessore Camilla Murgia -. Dal prossimo settembre le strutture riusciranno ad assorbire 40/45 domande in più. L’anno successivo, da settembre 2026 contiamo di rispondere ad ulteriori 45/50 richieste. Avremo in questo modo la possibilità di azzerare le liste d’attesa, anche andando a colmare la frustrazione che c’è nel genitore quando si lamenta della troppa incertezza, dell’impossibilità di programmare, non sapendo se riuscirà, il figlio, ad essere accolto in uno dei nostri nidi". Genitori entrambi lavoratori, proprietari di prima casa, difficilmente, riescono ad accedere alle agevolazioni tariffarie.