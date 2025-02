Davidemaggio.it - Ascolti TV Total Audience | Sabato 1 Febbraio 2025. C’è Posta per Te guadagna più di tutti (+51K)

Nella serata di ieri,, insu Rai1 la quarta puntata di Ora o Mai Più vinta da Loredana Errore, in onda dalle 21:33 alle 1:27, ha intrattenuto 2.269.000 spettatori pari al 16.49% di share. Su Canale5 il quarto appuntamento con C’èper Te, dalle 21:28 alle 00:46, ha raccolto davanti al video 4.915.000 spettatori con uno share del 31.85% (Buonanotte a 1.946.000 e il 26.07%). Su Rai2 il debutto di Elsbeth è la scelta di 891.000 spettatori pari al 4.68% nel primo episodio e 816.000 spettatori pari al 4.46% nel secondo episodio. Su Italia1 Nanny McPhee – Tata Matilda ha radunato 955.000 spettatori (5.18%). Su Rai3 Rapito raggiunge 737.000 spettatori e il 4.16%. Su Rete4 Io sto con gli ippopotamiizza un a.m. di 728.000 spettatori (4.13%). Su La7 In Altre Parole, dalle 20:42 alle 23:19, conquista 1.