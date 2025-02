Bubinoblog - ASCOLTI TV 1 FEBBRAIO 2025: TUTTI SU AFFARI TUOI E POI A C’È POSTA PER TE, ORA O MAI PIÙ

Leggi su Bubinoblog

TV 1• Sabato •Glitv di sabato 1con la quarta sfida tra C’èper Te e Ora O Mai Più. Ecco i dati di ieri. GruppiR A I24H – xPT – xM E D I A S E T24H – xPT – xSettegiorni – xTg1 – xUno Mattina in Famiglia – x + xBuongiorno Benessere – xLinea Bianca + Linea Verde Tipico – x + xLinea Verde Italia – xTg1 – xLe Stagioni dell’Amore – xPassaggio a Nord Ovest – xA Sua Immagine – x + xSabato in Diretta – x + xL’Eredità Weekend – xL’Eredità Weekend – xTg1 – x– xOra O Mai Più – xTecheTeche Top Ten – xPrima Pagina Tg5 – xTg5 – xX-Style – xViaggiatori: Uno Sguardo sul Mondo – xSuper Partes – ndForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xEndless Love – xVerissimo – xVerissimo: Giri di Valzer – xAvanti un Altro! Weekend – xAvanti un Altro! Weekend – xTg5 – xStriscia La Notizia – xC’èper Te – xBuonanotte CpPT + Tg5 Speciale – x + xChesapeake Shores – x + xLe Indagini di Sister Boniface – xQuasar – xTg Sport – xItalia Green – xCook40 – xTg2 – xTg2 Weekend – xPlaylist: Tutto Ciò Che è Musica – xRugby: Scozia-Italia – xOnorevoli Confessioni – xTg Sport – xDribbling – xBlue Bloods – x + xTg2 – xTg2 Post – xElsbeth – x (x + x)90° Minuto del Sabato + Tg2 Storie – x + xScooby-Doo e il Mistero del Rock’n Roll – xYoung Sheldon – x + x + xThe Big Bang Theory – x + xDue Uomini e 1/2 – x + x + xStudio Aperto – xSport Mediaset – x + xSfida Impossibile – xI Simpson – xI Simpson – x + xNCIS: New Orleans – xNCIS: New Orleans – xThe Equalizer – xStudio Aperto – xStudio Aperto MAG – xC.