Dilei.it - Ascolti del 1 febbraio, la sfida tra C’è Posta per Te e Ora o mai più

Un sabato sera di grande intrattenimento quello del primo giorno di2025. Rai e Mediaset si sono scontrate in prima serata con due degli show tra i più amati e seguiti della tv. Su Rai 1 è andata in onda la quarta puntata di Ora o mai più, lo show cantereccio condotto da Marco Liorni. Sul palco cantanti i cui nomi un tempo risuonavano continuamente alla radio per essere poi dimenticati, tornati sul palco con l’obiettivo di riprendersi il successo perduto. A far da giudice e dare i voti alle performance degli artisti in oblio la frizzante – e spesso controversa – Donatella Rettore.Su Canale 5, come ogni sabato sera da parecchi decenni ormai, è andato in onda un nuovo appuntamento con C’èper te. Maria De Filippi ha dato spazio alle commoventi, a volte incredibili, spesso assurde o persino grottesche, ma sempre intense, storie di coloro arrivati di fronte alla mitica busta per ricongiurgersi con l’amore perduto.