Agrigentonotizie.it - "Ascesso provocato da un errore nell'intervento di appendicite": chiesti 100mila euro

Leggi su Agrigentonotizie.it

Si rivolge all'ospedale per forti dolori all'addome, viene sottoposta ad undima deve poi rivolgersi nuovamente alla cure dei medici per un. Al centro della vicenda, finita poi in tribunale, un uomo dell'Agrigentino che nel 2014 venne ricoverato nel presidio.