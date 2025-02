Arteta esorta l’Arsenal a concentrarsi su ciò che è nelle nostre mani dopo una vittoria enfatica sul Manchester City

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-02 22:13:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Il capo delMikelafferma che la sua parte devesu ciò che èlorouna “grande giornata” che ha battuto il.I Gunners hanno fatto a parte i campioni della Premier League, segnando quattro gol nella seconda metà per vendicarsi di un sorteggio infuocato all’Etihad all’inizio della stagione.Giovani Guns Myles Lewis-Skelly ed Ethan Nwaneri hanno entrambi segnato, mandando la folla a nord di Londra in una frenesia.E mentreera chiaramente contento del risultato, ha ammesso chedeve rimanere concentrato se vogliono vincere il titolo della Premier League.Ha detto: “È un grande giorno. Considerando l’opposizione che abbiamo giocato, il risultato che abbiamo ottenuto e nel modo in cui l’abbiamo fatto.