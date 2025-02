Cityrumors.it - Arsenale sottoterra: fucili d’assalto e cocaina a due metri di profondità

Scoperto un vero e proprionascosto: a duediè stato ritrovato tutto l’occorrente per una guerraUnda guerra e un carico di droga sepolti a duedi. La scoperta è stata scioccante per le forze dell’ordine, che stavano portando avanti un’indagine nel cuore della Piana di Gioia Tauro.a duedi(Ansa Foto) – Cityrumors.itI carabinieri della Compagnia locale, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, hanno identificato così un deposito sotterraneo nascosto in un’azienda agricola della zona.Un vero e proprio nascondiglio studiato nei minimi dettagli per sfuggire ai controlli, al cui interno è stato trovato un po’ di tutto. In particolare, armi e stupefacenti occultati a oltre duedi