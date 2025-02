Sololaroma.it - Arsenal-Manchester City in streaming gratis: diretta live free di Premier League

Domenica 2 febbraio 2025, alle 17:30, l’ospita ilin una partita chiave per le zone alte della. I Gunners arrivano da cinque risultati utili consecutivi, tra cui il successo in Championscontro il Girona e la vittoria di misura contro i Wolves in campionato. Il, invece, ha superato il Brugge per 3-1 in Europa, ma solo dopo aver rischiato l’eliminazione.Entrambe le squadre sono pronte a dare battaglia per i tre punti: sarà un duello tra Mikel Arteta e Pep Guardiola, tra due formazioni tra le più spettacolari d’Europa.: momento positivo e fiducia alle stelleI londinesi vivono un periodo di grande forma e hanno ritrovato solidità e concretezza nei risultati. L’1-0 contro i Wolves ha dimostrato la capacità della squadra di gestire anche le partite più complesse.