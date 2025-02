Ilrestodelcarlino.it - Arriva un successo di rigore per il Marina

MONSERRA01 MONSERRA: Pigliapoco, Ferrero (29’st Nazzarelli), Carbone, Coltorti, Omenetti, Bucari, Galtelli (2’st Cancellieri), Morsucci, Serpicelli, Castignani, Ubertini (33’st Brega). All. Mancini: Sollitto, Burini, Giovagnoli, Cucinella, Droghini (18’st Mezzanotte), Rossetti, Gagliardi (18’st Massaccesi), Gregorini, Sabbatini (30’ st Carloni), Pierandrei (45’st Catalani T ), Ogiesoba (18’st Catalani Al.). All. Profili Arbitro: El Mouhsini di Pesaro Reti: 9’st Pierandrei (M) Albasta il dubbio, trasformato da Pierandrei per conquistare il bottino pieno contro un Barbara Monserra sempre più in crisi. L’episodio clou si materializza ad inizio ripresa: Ogiesoba, in proiezione offensiva conquista un, molto discusso, per un tocco di mano di un giocatore in maglia rossa, proprio mentre era a terra.