Thesocialpost.it - Arrestati otto ultras di Udinese e Salisburgo per l’assalto al treno dei tifosi del Venezia

sono statiin flagranza di reato per l’agguato alche trasportava idel, nella serata di ieri alla stazione di Basiliano, in provincia di Udine. Tra glifigurano cinque austriaci, un bosniaco residente in Austria, un italiano e un albanese residente in Italia. Un altro italiano è stato denunciato a piede libero.Leggi anche: Serie A, ultrà dell’assaltano ilcon idel: caos e feritiL’agguato organizzato dadisarebbe stato pianificato dalle frange più estreme del tifo di, legate da un gemellaggio. Secondo la ricostruzione della polizia, un gruppo di cinquanta persone, in gran parte con il volto coperto e armate di manganelli e spranghe, ha occupato i binari e la massicciata ferroviaria, accendendo torce e fumogeni per impedire aldi proseguire.