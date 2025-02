Dayitalianews.com - Arrestati otto ultras dell’Udinese per l’agguato al treno dei tifosi del Venezia

Leggi su Dayitalianews.com

Sono statiper l’assalto alcon idel, nella serata di ieri (1 febbraio) alla stazione di Basiliano. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato: fermati cinque austriaci, un bosniaco, residente in Austria, un albanese e un italiano residente a Udine. Denunciato anche un altro italiano. Le accuse sono di blocco ferroviario, rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, utilizzo di artifizi pirotecnici e bastoni in occasione di manifestazioni sportive. Ai soggetti, sarà anche imposto il divieto di avvicinamento ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. Foto di repertorioL'articoloperaldeidelproviene da Dayitalianews.