Ilfattoquotidiano.it - Arianna Meloni e l’ennesima citazione di Tolkien alla direzione di Fdi: “Giorgia è il nostro Frodo, noi la Compagnia dell’Anello”

Che sia il mito letterario della famigliaè noto ormai da tempo. Così anche per chiudere lanazionale di Fratelli d’Italia,torna – pervolta – a citare lo scrittore britannico: “è ile noi siamo la“. Nella riunione dello stato maggiore di Fdi – un momento di altissima tensione con la magistratura, tra l’indagine nei confronti della premier per il caso Almasri e il rinvio a giudizio della ministra del Turismo Daniela Santanchè per falso in bilancio – la sorella maggiore della presidente del Consiglio incita il partito tirando in ballo il loro scrittore fantasy preferito: “L’anello è pesante, dobbiamo aiutarla nella fatica di portarlo senza mai indossarlo: è ciò che ci siamo sempre promessi. Oggi ognuno è chiamato a fare la propria parte”.