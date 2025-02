Lortica.it - Arezzo, un pareggio deludente: niente svolta a Gubbio

Chi si attendeva una prova di orgoglio dopo la pessima prestazione di lunedì sera è rimasto deluso. Lo 0-0 dinon è assolutamente un risultato positivo. L’, in 90 minuti, escluso il tiro di Montini al 42’ del primo tempo, non ha mai tirato in porta. E questo nonostante abbia giocato in superiorità numerica per 40 minuti nella ripresa.Poi, come sembra ormai un marchio di fabbrica, arriva il solito retropassaggio rischioso che mette in difficoltà Trombini, costretto a giocare il pallone sulla linea di porta con l’avversario in pressing. Per fortuna, stavolta, non è arrivato l’autogol.La cronaca della partita si esaurisce qui. Gli amaranto non hanno mai dato segnali di reazione, la gara si è incanalata su un binario statico e nessun cambio è riuscito a scuoterla. Troise ha provato a schierare una formazione ultra offensiva, ma nessun pallone è mai stato giocabile per chi avrebbe dovuto finalizzare.