Ilgiorno.it - Area cani privata con zona agility e pure la piscina

Leggi su Ilgiorno.it

FortunatiA Milano è stata inaugurata ‘Dog city garden’, la primaa pagamento. Uno spazio tutto per sé, dove trascorrere tempo in sicurezza e in libertà con i propri amici a quattro zampe, senza il rischio di dover discutere con altri proprietari se inon vanno d’accordo. L’si trova in viale Espinasse 104, inviale Certosa, ed è aperta tutti i giorni dalle 5 alle 23. Questo giardino recintato, che nasce da un ex deposito industriale, è grande duemila metri quadrati, è illuminato e videosorvegliato ed è anche attrezzato con due gazebo e unaper i giochi di attivazione e per l’. E in estate ci sarà anche la, rendendo il parco ancora più completo, per la gioia deiche amano buttarsi in acqua e per dar loro un po’ di refrigerio nei mesi più caldi.