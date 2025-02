Architettura rigenerativa | edifici che producono più energia di quella che consumano

Leggi su .com

Life&People.it Il panorama architettonico ha subito, negli ultimi tempi, una metamorfosi affascinante. L’non è più solo il risultato di mattoni, legno e cemento, ma è diventata un manifesto delle nostre aspirazioni collettive verso un futuro sostenibile. Oggi, in un mondo in cui le risorse sono sempre più scarse e le minacce ambientali si fanno sempre più pressanti, l’emerge come una risposta necessaria. Ma cosa significa esattamente “”? In poche parole, si tratta diche non solo rispettano l’ambiente, ma lo arricchiscono, producendo piùdiche.Un nuovo paradigma di costruzioneL’va oltre il semplice concetto di sostenibilità, che spesso si limita a ridurre l’impatto ambientale.