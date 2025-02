Lapresse.it - Arabia Saudita, prima visita ufficiale per leader siriano al-Sharaa

Leggi su Lapresse.it

IlAhmed al-(anche noto durante la ribellione come al-Jolani) è andato inper la suada presidente del Paese. In programma c’è un vertice con i massimi funzionari sauditi. “Il presidente Ahmed al-e il ministro degli Esteri Asaad al-Shaibani incontreranno nella capitaleRiyadh il principe ereditario Mohammed bin Salman“, si legge in una dichiarazione dell’ufficio di, come riporta l’agenzia di stampa Rudaw. Mercoledìè stato nominato presidente ad interim della Siria, più di un mese dopo che una coalizione guidata dal suo partito islamista Hay’at Tahrir al-Sham (Hts) ha rovesciato il regime di Bashar al-Assad e posto fine a decenni di governo baathista.