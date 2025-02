It.insideover.com - Arabia Saudita 2034: tra mega-progetti, affari e ombre di sportswashing

Investimenti colossali – L’sta investendo oltre 100 miliardi di dollari in infrastrutture per la Coppa d’Asia 2027 e il Mondiale, trasformando il Paese in un hub globale di.Rischi e trasparenza – Il Mondiale non è solo una questione di calcio: corruzione, diritti dei lavoratori e sostenibilità ambientale sono sfide cruciali dopo ledi Qatar 2022.Boom della consulenza – Società come Ankura e PwC si espandono in, offrendo servizi di compliance, risk management e indagini forensi per garantire standard internazionali.Dilemma dello– Riyad cerca di migliorare la sua immagine globale, ma resta il dubbio se stia davvero cambiando o semplicemente ripulendo la sua reputazione attraverso lo sport.Una posta in gioco geopolitica – Oltre al calcio, il futuro del Medio Oriente è in gioco: ogni-evento ridisegna equilibri di potere, e chi controlla le regole può influenzarne lo sviluppo.