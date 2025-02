Romadailynews.it - Aprilia, minaccia e aggredisce i genitori per soldi: arrestato

Un 31enne è stato bloccato dai Carabinieri mentre maltrattava i familiariAd, in provincia di Latina, un uomo di 31 anni è statodai Carabinieri per maltrattamenti contro familiari ed estorsione. L’intervento è avvenuto nella serata di ieri, quando una richiesta d’aiuto al 112 ha portato i militari presso l’abitazione della famiglia.All’arrivo delle forze dell’ordine, l’uomo stava aggredendo fisicamente e verbalmente i, pretendendo denaro con ripetute minacce, anche alla presenza dei Carabinieri. Già noto alle forze di polizia, è stato fermato e condotto in caserma.Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il 31enne è stato trasferito nel carcere di Latina, in attesa della convalida dell’arresto.