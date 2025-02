Fanpage.it - Approvato negli Stati Uniti un antidolorifico non a base di oppioidi: è il primo in venti anni

Leggi su Fanpage.it

Il nuovo farmaco, la suzetrigina, è ildalla Food and Drug Administration innon adi, la classe di farmaci utilizzati per alleviare il dolore acuto, ma nota per il rischio di creare dipendenza nei pazienti.