Appendino contro Meloni | Ha mentito 1000 volte è con le spalle al muro Siamo sotto ricatto di uno stupratore di bambini? Dica la verità

di fronte a una presidente del Consiglio e un governo che sono nel pallone, anzi con leal. Ogni giornodà una versione diversa di un fatto molto grave, e quindi ha il dovere di spiegare agli italiani che cos’è accaduto. Hae si è contraddetta milleper non dirci perché un criminale che ha torturato, stuprato, ucciso delle persone, è stato rimandato in patria per volontà politica su un volo di Stato a spese nostre. Allora, perché questo governo e questi ministri che parlano ovunque, sui social, in giro, non vengono in Parlamento e spiegano agli italiani perché lo hanno scarcerato?”. Sono le parole della vicepresidente del M5s Chiara, ospite de Il caffè della domenica, su Radio 24, a proposito del caso Almasri e dei lavori bloccati delle Camere.