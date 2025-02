Ilgiorno.it - App di prenotazione sotto accusa: "Ci sentiamo troppo penalizzati"

Sul fronte dei tassisti convenzionati, quanto emerso dalle Commissioni consiliari del Comune è motivo di allarme già da tempo. "È da un anno che noi stiamo facendo presente questa situazione – precisa Fabrizio Lanzanova (nella foto), presidente della Cooperativa Radio Taxi Monza –. A Milano tempo fa hanno addirittura fatto una causa contro le app di, chiedendo che chi fa Radio Taxi faccia solo Radio Taxi. In risposta c’è stata una denuncia di Uber per chiedere che non ci sia l’esclusività del servizio Radio Taxi per chi aderisce alla cooperativa, ma che sia permesso anche l’uso delle app. Causa poi vinta in Cassazione". "Pertanto – continua il tassista –, oggi un tassista può avere le app che vuole ed essere iscritto a ogni Radio Taxi che vuole. Almeno i Radio Taxi hanno vincoli di territorialità.