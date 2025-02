Ilrestodelcarlino.it - Anziani truffati, scattano le denunce

"I cittadini di Corinaldo sanno che l’Arma è al nostro fianco". Il sindaco Gianni Aloisi ha accolto così Felicia Basilicata, capitana della Compagnia di Senigallia, e il comandante della stazione Mario De Santis dopo l’individuazione e relativa denuncia di due truffatori che avevano agito ai danni di un anziano. Truffatori presentatisi a casa dell’ottantenne e qualificatisi addirittura come Carabinieri incaricati di recuperare denaro per aiutare il figlio vittima di un brutto evento. L’intensa ed immediata attività di indagine congiunta tra i Militari di Corinaldo ed Ostra ha fatto si che i due malfattori fossero individuati e prontamente denunciati all’Autorità Giudiziaria. "I cittadini – ha tenuto a rimarcare la capitana Basilicata – devono avere ben chiaro che l’Arma non passa casa per casa a chiedere denaro e raccomandiamo tutti coloro che dovessero trovarsi in una situazione simile a comporre immediatamente il 112, la collaborazione non può che portare buoni frutti.