Anticipazioni Verissimo del 2 febbraio, Eleonora Giorgi emblema di speranza

Nuovo appuntamento domenicale di, come sempre condotto da Silvia Toffanin. Dopo il racconto struggente di Andrea Rizzoli al fianco della madre, il 2torna in studio l’attrice, alle prese con una malattia che sembra non volerle dare scampo. Ma non è l’unica ospite attesa di questa puntata, che vede tra i protagonisti anche l’eliminato nonché grande protagonista del Grande Fratello, Luca Calvani.torna nello studio diOrmai è un volto familiare nel salotto di Silvia Toffanin, amatissima dal pubblico che non ha perso occasione per farle sentire tutta la sua vicinanza e il suo grande affetto nell’anno più difficile della sua vita.ospita ancora una volta, pronta ad aggiornare il pubblico sulle sue condizioni di salute.