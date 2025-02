Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Hercai, Puntate Turche: L’Aborto Di Yaren!

Leggi su Uominiedonnenews.it

scopre di aspettare un bambino dal defunto marito Harun, e sceglie di abortire per riconquistare Firat. Le cose non vanno come previsto!va avanti e, nel corso delle, al centro dell’attenzione ci sarà. Quest’ultima è stata costretta a sposarsi con Harun ed il loro non è un matrimonio felice, maarriverà anche al punto di abortire pur di iniziare una nuova vita con Firat e mettere da parte il capitolo con Harun. Ma ecco che cosa sta per succedere.toglie la vita ad Harun dopo essere stata costretta a sposarsi!Nel corso dellediin onda in Italia, i telespettatori hanno assistito al matrimonio trae Harun.non è affatto innamorata di suo marito, ma è stata costretta dalla famiglia a sposarsi con lui.