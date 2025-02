Dilei.it - Anticipazioni Da noi… A ruota libera del 2 febbraio: Serena Bortone torna su Rai1

La domenica pomeriggio su Rai 1 significa solo una cosa: una puntata all’insegna dell’intrattenimento e delle emozioni. Dopo Domenica In con Mara Venier, il testimone passa a Francesca Fialdini per il consueto appuntamento con Da noi. a. E anche questa volta, il 2, la conduttrice ha in serbo per noi qualcosa di speciale con tanti ospiti d’eccezione, pronti ad affrontare la famigeratae raccontarsi come non hanno mai fatto prima d’ora.Da noi. A, ledel 2La puntata avrà inizio con una delle attrici più talentuose del panorama cinematografico italiano, Matilde Gioli. La vedremo presto al cinema, dal 6, con la commedia romantica Fatti vedere che ha condiviso con Asia Argento. Tra set, dietro le quinte e sogni nel cassetto, l’attrice rivelerà alcuni dettagli di questo progetto e di cosa si aspetti dal futuro.