Anthony Mackie e gli Oscar mancati: "Captain America è il mio premio"

, il nuovo portatore dello scudo della Marvel, ha trasformato le mancate nomination ai premi in una dichiarazione potente sul riconoscimento nell’industria dell’intrattenimento. Durante un’intervista con Esquire, l’attore, pronto a debuttare ufficialmente comein: Brave New World, ha parlato apertamente delle difficoltà legate al riconoscimento del suo lavoro e dell’importanza del suo ruolo come primonero.“Sono nell’industria da anni, e non è stato un successo improvviso,” ha dichiarato. “Quando arriva la stagione dei premi, so di aver dato almeno quattro interpretazioni che avrebbero potuto essere nominate—se non per un Golden Globe, almeno per uno un Emmy. Maè il mio. Perché sono stato ignorato così tante volte nella mia carriera.