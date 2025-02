Quotidiano.net - Anna Piaggi, una mostra celebra l’inimitabile musa di Lagerfeld e signora del vintage

Milano, 2 febbraio 2025 – Molto più di un mito. Una vera protagonista della Storia della Moda, una regina del vestire immaginifico, una dea dell’assemblaggio fantasioso di capi e accessori, una donna sempre sorridente e gentile che nel mondo del fashion è una grande rarità. Lontana dall’arroganza rapace di certe figure al top dello stile di oggi, perché giornalista di razza, cronista severa e serena, amata da tutti per la sua delicata fragilità anche negli ultimi anni di una vita intensa e sempre vissuta sotto i riflettori del rispetto e dell’affetto.era tutto questo e anche molto di più e per tutti quelli che l’hanno conosciuta e ammirata un esempio di coerenza e di bellezza d’animo. Ora finalmente la si ricorda al grande pubblico della moda durante i tre giorni di una fiera importante come Milano Unica, che si apre martedì 4 e fino al 6 febbraio a Fiera Milano Rho, grazie alla volontà e alla intuizione visionaria di Daniela Fedi, grande esperta del mondo del fashion, critica di moda de Il Giornale e amica diperché collega di infinite prime file ai defilé nel mondo.