Anna interrompe il concerto per aiutare a trovare una bambina scomparsa

Durante undi qualche settimana fa,ha dimostrato che la musica può fermarsi di fronte a qualcosa di più importante (e che i microfoni con autotune si possono usare anche per parlare). Tutto è successo all’improvviso: mentre si esibiva davanti a migliaia di fan, la rapper ha interrotto lo spettacolo. Il motivo? Unadi nome Alba eratra la folla, facendo scattare l’allarme tra il pubblico. A segnalare la sua sparizione sono stati i genitori, dando il via a momenti di tensione.L’annuncio ha subito creato preoccupazione tra il pubblico., dopo aver saputo della situazione, ha preso il microfono e ha chiesto – con voce robotica – a tutti i suoi fan sottopalco di collaborare per rila piccola. Per fortuna Alba è stata ritrovata poco dopo e la rapper l’ha sgridata ironicamente: “Vai subito dai tuoi genitori, te lo dice la baddie!“.