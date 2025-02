Iltempo.it - Angelus, Papa Francesco: "Summit sui diritti dei bambini occasione unica"

Leggi su Iltempo.it

«Si terrà domani in Vaticano ilinternazionale suideiintitolato “Amiamoli e Proteggiamoli” che ho avuto la gioia di promuovere e al quale parteciperò. E' un'per portare al centro dell'attenzione del mondo le questioni più urgenti che riguardano la vita dei piccoli. Vi invito a unirvi nella preghiera per la buona riuscita». Lo ha detto oggial termine dell'in piazza San Pietro. «E a proposito del valore primario della vita umana, ribadisco il “no” alla guerra, che distrugge, distrugge tutto, distrugge la vita e induce a disprezzarla. E non dimentichiamo che sempre la guerra è una sconfitta. In questo Anno giubilare, rinnovo l'appello, specialmente ai Governanti di fede cristiana, affinché si metta il massimo impegno nei negoziati per porre fine a tutti i conflitti in corso.