Angelo Accardo | una scoperta sensazionale nel campo delle neuroscienze

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 2 febbraio 2025 – Il Sindaco, Mario Baccini, si congratula per il brillante risultato scientifico ottenuto dal professor, nelneuroscieinze.Il Professorè tra i protagonisti di unanelresa nota proprio in questi giorni. Un modello tridimensionale innovativo, illustrato in un lavoro pubblicato su Advanced Functional Materials, è in grado di riprodurre l’ambiente cerebrale per studiare la crescita dei neuroni, la strutturazionereti neurali e il modo in cui il cervello apprende e si adatta a velocità incredibili. Una ricerca che potrebbe rivoluzionare il trattamento di malattie neurologiche come l’Alzheimer, il disturbo dello spettro autistico e il morbo di Parkinson.Originario di Cerveteri e trasferitosi a Fregene all’età di sei anni, nel 1989, ha frequentato prima le scuole di Fregene, successivamente il Liceo scientifico di Maccarese e si è laureato, col massimo dei voti, in Ingegneria Elettronica alla Sapienza di Roma.